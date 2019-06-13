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سعر الذهب اليوم الخميس 13 -6-2019 فى مصر

الخميس، 13 يونيو 2019 01:06 م
سعر الذهب اليوم الخميس 13 -6-2019 فى مصر سبائك ذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 13 -6-2019 فى سوق الصاغة حتى الآن، مسجلة 626 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5008 جنيهات.

أوقية الذهب 1336 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.


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