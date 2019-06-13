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ستاندرد آند بورز: توترات مضيق هرمز أكثر تهديدا لتصنيفات قطر والبحرين

الخميس، 13 يونيو 2019 03:16 م
ستاندرد آند بورز: توترات مضيق هرمز أكثر تهديدا لتصنيفات قطر والبحرين حقل نفط _ أرشيفية
رويترز

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قالت ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الخميس إن تصنيفات قطر والبحرين هي الأكثر تعرضا للمخاطر إذا تسبب تصاعد التوترات بين الولايات وإيران في إغلاق مضيق هرمز، أحد شرايين شحن النفط الرئيسية في العالم.

وأدت هجمات على ناقلتين قبالة سواحل إيران إلى صعود حاد في أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها في الآونة الأخيرة، مع تأجيج الحادث للتوترات المتصاعدة بالفعل بين طهران وواشنطن.

وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير جديد "يبدو أن البحرين هي أكثر حكومات دول الخليج انكشافا" على أي إغلاق لمضيق هرمز، مشيرة أيضا إلى ضعف المركز المالي للبحرين.

وأضافت أن قطر عُرضة للخطر أيضا، بسبب ارتفاع احتياجاتها من التمويل الخارجي، عند نحو 180% من عوائد ميزان المعاملات الجارية بجانب الاحتياطيات القابلة للاستخدام، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى التمويل الخارجي لنظامها المصرفي.


قطر

البحرين

الولايات المتحدة

ايران

اسعار النفط اليوم

النقط

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