ساجد جاويد: على بريطانيا التأهب لترك الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

(رويترز)

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، الذى يخوض السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماى، اليوم الخميس، إن على بريطانيا التأهب للخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق.

وذكر جاويد أن "على رأس أولوياته" تطبيق اتفاق خروج من الاتحاد لكن ينبغى للحكومة عمل المزيد للاستعداد للانفصال عن التكتل بدون اتفاق.

وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ينبغي أن نستعد نكون مستعدين للخروج بدون اتفاق في نهاية أكتوبر، وإذا وصل الأمر للاختيار بين عدم وجود اتفاق وعدم الخروج فسأختار عدم وجود اتفاق".