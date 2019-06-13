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زيارات ميدانية لأعضاء الاعتماد والرقابة الصحية للمستشفيات ببورسعيد غدًا

الخميس، 13 يونيو 2019 06:00 ص
زيارات ميدانية لأعضاء الاعتماد والرقابة الصحية للمستشفيات ببورسعيد غدًا الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتحدث لليوم السابع
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل أن عددا كبير من أعضاء الهيئة سيتوجهون إلى محافظة بورسعيد غدًا الجمعة، لمتابعة تسجيل واعتماد المستشفيات قبل البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .

وقال إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك منظومة عمل لابد من متابعتها والإعداد لها جيدا حتى يشعر المواطن بخدمة جيدة ومميزة، مؤكدا أن اعتماد المستشفيات خطوة لا يمكن تجاوزها لتشغيل اى مستشفى .

وكان رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، قد أكد أنه سيتم الاعلان عن منظومة معايير اعتماد الصيدليات والعيادات الخاصة أول يوليو المقبل .


الرقابة الصحيه

التامين الصحى

التامين الصحى فى بورسعيد

نظام التامين الصحى

مستشفيات التامين الصحى

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