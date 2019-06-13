وقال ريابكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نحن قلقون بالتأكيد لأن مثل هذه الخطط تسعى إلى تفاقم التوتر العسكري في أوروبا، وخاصة فيما يُعرف بالجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي"، كما أكد أنه يتم استخدام أعذار كاذبة من أجل تنفيذ البرامج، التي تزعزع الاستقرار وتعمل على تصعيد الموقف على الساحة الدولية.

وفي سياق آخر، أعلن ريابكوف، في وقت سابق اليوم، عزمه زيارة فنزويلا خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، مؤكدًا أنه لا توجد تحضيرات أو استعدادات لإجراء أي اتصال مع المبعوث الأمريكي الخاص لدى فنزويلا إليون أبرامز.

يُشار إلى أن فنزويلا تشهد توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية وزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراجواي، والبرازيل، وتشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وجواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.