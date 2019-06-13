"رى سوهاج" : تطهير 750 ترعة بالمحافظة وإزالة الحشائش

سوهاج – عمرو خلف

قال المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج ، انه تم الانتهاء من تطهير جميع الترع على مستوى مراكز المحافظة وعددهم 750 ترعة وذلك فى الموسم الأكثر احتياجا والذى سينتهى فى شهر أغسطس القادم مشيرا الى أنه يتم متابعة إزالة الحشائش وعمل التطهيرات الشهرية للترع داخل الكتل السكانية .

وأضاف وكيل وزارة الرى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه يتم حاليا انتظار ادوار المياه مؤكدا على حسم شكاوى المنتفعين والتعامل معها وخاصة فى نهايات الترع حيث تقل المياه فى النهايات مما يؤدى الى ضعف المياه من ناحية رى الأراضى .