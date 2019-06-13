رفع 160 طن قمامة و 20 حالة إشغال بمركز الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

استعرض المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، تقرير حول المجهودات والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية في القطاعات الحيوية، وتبين من تقرير المتابعة اليومي للأعمال التي تم تنفيذها بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، جنوب المحافظة " اليوم الخميس " ، رفع 160 طن قمامة ومخلفات ، بواقع 90 طن من مدينة الفشن ، و10 أطنان من قرية الفنت ، و5 أطنان من قرية اقفهص ، و15 طن من ابسوج ، و15 طن من قرية شنرا ، و20 طن من قرية تلت ، و5 اطنان من قرية دلهانس ، و نقلت سيارات الوحدات المحلية والقروية هذه القمامة والتراكمات لمصنع التدوير بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة .

من جانبه أكد أحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة الفشن المدينة، على رفع أكثر من 20 حالة إشغال بمختلف قرى المركز وتحرير 11 محضر لتعديات على الارصفة وإشغالات ، علاوة على صيانة أكثر من 20 عمود انارة وتركيب 64 كشاف بمدينة الفشن وقرى: الفنت ، اقفهص ، وأبسوج ودلهانس وتلت، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للقافلة الطبية بقرية سالم البحيري التابعة لمجلس قروي شنرا، والتي استفاد من خدماتها الطبية والعلاجية 1220 مواطنا ، حيث استمرت القافلة على مدار يومين متواليين.