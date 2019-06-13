ربة منزل تسقط بمخدر الهيروين فى كمين مباحث الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على ربة منزل، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتها كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى اتجار ربة منزل بالمواد المخدرة، وترويجها مخدر الهيروين على عملائها.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبطها، بوحوزتها كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، من حصيلة الاتجار.

وحرر محضر بالواقعة، حيث اعترفت المتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.