رابطة ناقلات النفط انترتانكو: تنامى المخاوف بشأن سلامة السفن المبحرة عبر مضيق هرمز

(رويترز)

قالت رابطة ناقلات النفط انترتانكو، إنه المخاوف تزيد بشأن سلامة أطقم السفن المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض ناقلتين إلى هجمات فى وقت سابق اليوم.

وأوضحت أن إمدادات النفط للعالم الغربى قد تتعرض للتهديد إذا أصبحت المناطق البحرية حول مضيق هرمز غير آمنة.