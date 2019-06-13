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رابطة ناقلات النفط انترتانكو: تنامى المخاوف بشأن سلامة السفن المبحرة عبر مضيق هرمز

الخميس، 13 يونيو 2019 01:35 م
رابطة ناقلات النفط انترتانكو: تنامى المخاوف بشأن سلامة السفن المبحرة عبر مضيق هرمز ناقلة نفط - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت رابطة ناقلات النفط انترتانكو، إنه المخاوف تزيد بشأن سلامة أطقم السفن المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض ناقلتين إلى هجمات فى وقت سابق اليوم.

وأوضحت أن إمدادات النفط للعالم الغربى قد تتعرض للتهديد إذا أصبحت المناطق البحرية حول مضيق هرمز غير آمنة.

 


ناقلتى نفط

مضيق هرمز

سفن

اطقم السفن

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