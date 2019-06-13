رئيس وحدة غسل الأموال: 2.6 ترليون دولار خسائر العالم السنوية بسبب الفساد

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار أحمد سعيد خليل ، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إن موضوع مكافحة الفساد بمختلف أشكاله اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة ، على المستوى الدولى نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد.

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل ، خلال كلمته بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، المنعقد فى شرم الشيخ ، أن الفساد يؤدى الى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية ، موضحا أن العالم يتكبد نحو 2.6 ترليون دولار سنويا، كما أن الفساد يعوق التنمية والديمقراطية وهو ما أكدتة أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم فى اجتماع الأمم المتحدة عام 2015.

وشدد رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، فى ختام كلمتة على ضرورة تطوير الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ القانون أو القطاع الخاص، فضلا عن اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الأموال المهربة وأخيرا تعزيز التعاون بين السلطات المختصة فى الدول الإفريقية.

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