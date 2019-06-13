سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 06:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس وحدة غسل الأموال: 2.6 ترليون دولار خسائر العالم السنوية بسبب الفساد

الخميس، 13 يونيو 2019 05:56 م
رئيس وحدة غسل الأموال: 2.6 ترليون دولار خسائر العالم السنوية بسبب الفساد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد - شرم الشيخ
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار أحمد سعيد خليل ، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إن موضوع مكافحة الفساد بمختلف أشكاله اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة ،  على المستوى الدولى نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد. 
 
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل ، خلال كلمته بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، المنعقد فى شرم الشيخ ، أن الفساد يؤدى الى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية ، موضحا أن العالم يتكبد نحو 2.6 ترليون دولار سنويا، كما أن الفساد يعوق التنمية والديمقراطية وهو ما أكدتة أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم فى اجتماع الأمم المتحدة عام 2015.
 
وشدد رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، فى ختام كلمتة على ضرورة تطوير الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ القانون أو القطاع الخاص، فضلا عن اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الأموال المهربة وأخيرا تعزيز التعاون بين السلطات المختصة فى الدول الإفريقية. 
 
واليكم نص الكلمة : - 
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 5.25.39 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 5.25.40 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 5.25.41 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 5.25.43 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 5.25.45 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 5.25.48 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 5.25.50 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 5.25.51 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 5.25.52 PM
 

المنتدى الافريقي لمكافحة الفساد

الفساد فى افريقيا

مكافحة الفساد

غسل الأموال

تمويل الإرهاب

استرداد الاموال المهربة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير العدل التشادى: بلادى استردت 40 مليار فرنك مهربة للخارج فى جرائم فساد

الخميس، 13 يونيو 2019 05:24 م

وزير داخلية زامبيا: جرائم الفساد عابرة للحدود وتتطلب تبادل المعلومات

الخميس، 13 يونيو 2019 01:43 م

وزير العدل بمنتدى مكافحة الفساد: استخدام تكنولوجيا المعلومات يكافح الفساد..

الخميس، 13 يونيو 2019 01:37 م

رئيس مكافحة الفساد بتونس: تمكين الصحافة الاستقصائية يكشف عن الفاسدين

الخميس، 13 يونيو 2019 01:07 م

وزير العدل: استخدام تكنولوجيا المعلومات بالمدفوعات الحكومية يقضى على الفساد

الخميس، 13 يونيو 2019 12:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة