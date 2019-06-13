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رئيس مكافحة الفساد بتونس: تمكين الصحافة الاستقصائية يكشف عن الفاسدين

الخميس، 13 يونيو 2019 01:07 م
رئيس مكافحة الفساد بتونس: تمكين الصحافة الاستقصائية يكشف عن الفاسدين المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قال العميد شوقى الطيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، أن بلاده اتخذت عدة اجراءات منذ عام 2016 لمواجهة كافة صور الفساد من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 
 
أوضح الطيب خلال كلمته بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، المنعقد بشرم الشيخ، انه تونس انتبهت الى اهمية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى القضاء على آفة الفساد، حيث يعد طغيان البيروقراطية مجلبة للفساد وفى سبيل ذلك أنشأت بلاده منصة الكترونية لعقد الصفقات والميزايدات لشركات القطاع العتم والحكومى والزام الشركات بالدخول وإتمام الصفقات عليها وذلك للقضاء على البيروقراطية. 
 
ومن بين الإجراءات التى اتخذتها تونس لمحاربة الفساد اخضاع الموظفين بالجمارك لبرامج تعليمية عن كيفية التعامل مع إشكاليات الفساد بالجمارك، كما تم تمكين الصحافة الاستقصائية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بتونس من استعمال الآليات الحديثة للوصول لقضايا الفساد وكشف المفسدين وفضحهم.
 
وتابع أنه تم انشاء منصة الإلكترونية للإبلاغ عن جرائم الفساد فضلا عن موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذى يتلقى التبليغات والاقترحات الخاصة بهذا المجال.
 
وطالب الطيب بضرورة تكاتف الجهود الدولية والأجهزة الرقابية بالقارة الإفريقية لتبادل ونقل المعلومات الخاصة بالفساد حتى يتمكنوا من القضاء عليه.
 
 

المنتدى الافريقي لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد

الصحافة الاستقصائية

الفساد فى تونس

فساد

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