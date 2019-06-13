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رئيس مدينة إدفو بأسوان يرصد أماكن جمع وتدوير القمامة بدون ترخيص (صور)

الخميس، 13 يونيو 2019 04:14 م
رئيس مدينة إدفو بأسوان يرصد أماكن جمع وتدوير القمامة بدون ترخيص (صور) رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة
أسوان – عبد الله صلاح

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رصد عبد الرحمن عامر،رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان،اليوم الخميس،عدداً من أماكن تدوير القمامة بمنطقتى مدينة إدفو وحاجر أبو خليفه بدون ترخيص،وتم توقيع عقوبة على المخالفين.
 
وقال رئيس مدينة إدفو،إنه وفقا لقانون القمامة رقم 38 لسنة 1967،فإنه يحظر قيام أشخاص أو مجموعات بجمع أو فرز المخلفات دون ترخيص من الجهات المختصة.
 
كما أنه يحظر على من يزاولون هذه المهنة الخروج بعيدا عن المنطقة المحددة لهم فى التراخيص،مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم تجاه المخالفين ، واستمرار متابعة مثل هذا المخالفات حتي يتم القضاء عليها تماما.
 
رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة (1)
رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة 

رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة (2)
رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة 

رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة (3)
رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة 

رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة (4)
رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة 

رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة (5)
رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة 

رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة (6)
رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة 

رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة (7)
رئيس مدينة إدفو يرصد أماكن تجميع قمامة مخالفة 

 


رئيس مدينة ادفو

اسوان

تدوير القمامة

محافظ اسوان

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