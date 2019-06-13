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رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بالمستشفي الجامعي

الخميس، 13 يونيو 2019 08:48 م
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بالمستشفي الجامعي رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى
سوهاج محمود مقبول

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تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج سير العمل داخل قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفي الجامعي، يرافقة الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، والدكتور عاطف جلال رئيس القسم، والدكتورة إيمان سلامه نائب مدير المستشفي.

وتفقد "عزيز" المرضي المقيمين بالقسم مشيدًا بالخدمة الطبية المقدمه لهم، إذ أن القسم يطابق أعلي مواصفات مكافحة العدوي والجودة، وأيضاً مواصفات اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء، حيث أجريت بداخلة ١٨ عملية زراعة كلي بنسبة نجاح١٠٠٪؜ علي مدار الاعوام القليلة الماضية، موجهاً تعليماته بصرف مكافأه للاطباء والهيئة المعاونة تقديراً لادائهم المتميز .

وخلال جولته تحدث رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس عن احتياجات القسم من اجهزة وغرف عمليات لخدمة المرضي المترددين عليه ووجه تعليماته بتجهيز ٤ غرف عمليات، وغرفة السيمنار، وتوفير جهاز ليزر لتفتيت الحصوات.

وأوضح "النعماني" أن قسم جراحة المسالك البولية يمتلك العديد من الكوادر الطبية المتميزة، حيث أنه يتردد عليه المرضي من مختلف محافظات الصعيد، ويقوم القسم بإجراء العمليات الجراحية علي مدار ثلاثة أيام في الاسبوع، تشمل كل قائمه عمليات علي عدد ١٢ حالة مرضية في المتوسط، كما يتردد علي العيادة الخارجية الخاصة بالقسم اكثر من ٣٠مريض يومياً.

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سوهاج

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج قسم المسالك

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