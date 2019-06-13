رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكلية الزراعة بالقاهرة

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لجان الامتحانات وأعمال الكنترولات بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة بمرافقة الدكتور محمد برعى، عميد الكلية، والدكتور الخولى سالم الخولى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومصطفى حشيش مدير عام الكلية .

واطمأن رئيس الجامعة، خلال تفقده اليوم، على حسن سير وانتظام أعمال لجان الامتحان، ووقف على تهيئة قاعات الامتحانات بالشكل المناسب لأداء الامتحان من حيث توزيع الإضاءة، ومنافذ التهوية، وعدد المراوح في كل قاعة، ووجود الأطباء باللجان الطبية التى تتابع اللجان لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائه الطلاب، وخصوصا مع موجة ارتفاع درجات الحرارة.

واستمع من الطلاب عن مستوى أسئلة الامتحانات، فى مادة اليوم والأيام السابقة، ومدى التزامها بالمقرر والمشروح فى المحاضرات، ومناسبتها للوقت، ووجود أستاذ المادة للإجابة على استفساراتهم.

وشدد رئيس الجامعة، على أعضاء الكنترولات على ضرورة البدء فى تصحيح المواد المنتهية أولًا بأول من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها فى أقرب وقت ممكن، بهدف مراعاة مصلحة الطلاب، خصوصًا طلاب السنة النهائية.

وفى نهاية الجولة، أشاد رئيس الجامعة بنجاح إدارة الكلية والقائمين على أعمال الامتحانات بضبط اللجان وانتظام العملية الامتحانية، وتوفير الأدوات اللازمة، وتهيئة المناخ المناسب الذى اتسم بالهدوء داخل اللجان لمساعدة الطلاب على أداء الامتحان على أكمل وجه.