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رئيس المركزى للمحاسبات: انتهاج سياسة موحدة لمواجهة الفساد بأفريقيا ضرورة

الخميس، 13 يونيو 2019 10:43 ص
رئيس المركزى للمحاسبات: انتهاج سياسة موحدة لمواجهة الفساد بأفريقيا ضرورة كلمة المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
كتب إبراهيم قاسم

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أكد المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ان تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود وطرقها أدى إلى زيادة معدلات الفساد وتقويض سبل التنمية المستدامة وهو ما يستلزم معه إيجاد وسائل وحزمة من الإجراءات اللازمة لمواجهة الفساد.

وقال بدوى خلال كلمته بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ : "من أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الفساد دعوة المؤسسات التعليمية فى الدول الأفريقية إلى صياغة برامج تعليمية وإعلامية  لصقل قيم النزاهة والشفافية لدى الشباب والمرأة وزرع لديهم مواجهة الفساد".

وأضاف أن من ضمن الإجراءات المطلوبة، العمل على توسيع أفاق التنسيق بين الأجهزة الرقابية وبعضها البعض، فضلا عن انتهاج سياسة موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية من الفساد والوقاية منه.

وأوضح أنه فى إطار تحقيق هذة الإجراءات والأهداف عمل الجهاز المركزى للمحاسبات على نشر ثقافة مواجهة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال المجلة الأفريقية التى يشغل رئاستها فضلا عن التنسيق مع الاجهزة المحاسبة لمواجهة تحديات الفساد.


مكافحة الفساد

المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

مواجهة الفساد فى أفريقيا

محاربة الفساد

النزاهة والشفافية

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