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رئيس الرقابة المالية يوقف "جارانتى للسمسرة" 30 يوماً بسبب مخالفات

الخميس، 13 يونيو 2019 09:52 ص
رئيس الرقابة المالية يوقف "جارانتى للسمسرة" 30 يوماً بسبب مخالفات الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (683) لسنة 2019 بوقف شركة جارانتى لتداول الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها.
 
وحدد عمران، فى خطاب لهيئة الرقابة المالية، نشرته البورصة المصرية، أمس الأربعاء، تفعيل قرار وقف نشاط الشركة لمدة 30 يوماً تبدأ من يوم 13 يونيو حتى يوم 12 يوليو.
 

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

شركات سمسرة

جارانتى للسمسرة

محمد عمران

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