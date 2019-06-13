دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد "حالة الحديد".. والأنبا أندراوس يترأس القداس

أسيوط - محمود عجمى

بدأ دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، الاحتفال بعيد "حالة الحديد"، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم فى مدينة فيلبى الذى يوافق 21 يونيو.

ويحرص الأقباط على المشاركة فى انطلاق دورة أيقونات العذراء، مساء كل يوم خلال فترة الاحتفالات، لنيافة الحبر الجليل الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس الدير.

وقدم نيافة الأنبا أندراوس الشكر والتقدير لرجال الشرطة على مجهودهم وحرفيتهم ووطنيتهم فى التعامل مع الأعداد الكبيرة، ومع المواقف، إلى أن مر الاحتفال بسلام.

ويحتفل دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بعيد حالة الحديد تذكار تخليصها متياس الرسول من السجن "حالة الحديد" والذى يناسب يوم 21 بؤونة الموافق 28 يونيو من كل عام.

وكان نيافة الحبر الجليل الأنبا اندراوس أسقف الإبراشية ورئيس الدير قد اعتمد البرنامج اليومى للدير فترة الاحتفال، على أن يبدأ بالقداس الإلهى الساعة السابعة صباحاً، يليه درس كتاب مع القس تادرس الأورشليمى، المشرف على الدير فى الحادية عشر صباحا، وفى المساء يبدأ رفع بخور عشية فى الساعة السادسة قبل أن يرأس الأنبا أندراوس دورة أيقونة السيدة العذراء القديسة مريم فى أرجاء الدير، وأخيرًا تبدأ صلاة نصف الليل والتسبحة فى العاشرة مساءًا، ماعدا آخر يوم – يوم العيد – حيث تبدأ التسبحة الساعة الثانية عشر وتنتهى بالقداس الإلهى الساعة الخامسة صباحًا.



دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط



دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط



دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط



دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط



دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط



دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط



دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط



دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط