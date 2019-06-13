سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 12:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد "حالة الحديد".. والأنبا أندراوس يترأس القداس

الخميس، 13 يونيو 2019 10:51 م
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد "حالة الحديد".. والأنبا أندراوس يترأس القداس جانب من الاحتفالية
أسيوط - محمود عجمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، الاحتفال بعيد "حالة الحديد"، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم فى مدينة فيلبى الذى يوافق 21 يونيو.

ويحرص الأقباط على المشاركة فى انطلاق دورة أيقونات العذراء، مساء كل يوم خلال فترة الاحتفالات، لنيافة الحبر الجليل الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس الدير.

وقدم نيافة الأنبا أندراوس الشكر والتقدير لرجال الشرطة على مجهودهم وحرفيتهم ووطنيتهم فى التعامل مع الأعداد الكبيرة، ومع المواقف، إلى أن مر الاحتفال بسلام.

ويحتفل دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بعيد حالة الحديد تذكار تخليصها متياس الرسول من السجن "حالة الحديد" والذى يناسب يوم 21 بؤونة الموافق 28 يونيو من كل عام.

وكان نيافة الحبر الجليل الأنبا اندراوس أسقف الإبراشية ورئيس الدير قد اعتمد البرنامج اليومى للدير فترة الاحتفال، على أن يبدأ بالقداس الإلهى الساعة السابعة صباحاً، يليه درس كتاب مع القس تادرس الأورشليمى، المشرف على الدير فى الحادية عشر صباحا، وفى المساء يبدأ رفع بخور عشية فى الساعة السادسة قبل أن يرأس الأنبا أندراوس دورة أيقونة السيدة العذراء القديسة مريم فى أرجاء الدير، وأخيرًا تبدأ صلاة نصف الليل والتسبحة فى العاشرة مساءًا، ماعدا آخر يوم – يوم العيد – حيث تبدأ التسبحة الساعة الثانية عشر وتنتهى بالقداس الإلهى الساعة الخامسة صباحًا.

 

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط (1)
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط 

 

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط (3)
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط 

 

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط (4)
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط 

 

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط (5)
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط 

 

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط (6)
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط 

 

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط (7)
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط 

 

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط (9)
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط 

 

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط (10)
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط 

 

دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط (11)
دير الجنادلة يبدأ احتفالاته بعيد حالة الحديد .. والأنبا أندرواس يترأس القداس بأسيوط 

 


اسيوط

دير الجنادلة

اخبار اسيوط

اخبار المحافظات

دير السيدة العذراء

الغنايم

الاقباط

اقباط مصر

ابوتيج

صدفا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة