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داعش يعلن مسؤوليته عن تمرد دموى بمركز إصلاح فى طاجيكستان

الخميس، 13 يونيو 2019 10:30 م
داعش يعلن مسؤوليته عن تمرد دموى بمركز إصلاح فى طاجيكستان داعش
وكالات الأنباء

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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الأحداث الدامية التى راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا فى أحد مراكز الإصلاح فى جمهورية طاجيكستان، الشهر الماضي ، وقال التنظيم، عبر صحيفة تابعة له، إن منفذى الهجوم فى السجن "جنود الخلافة"، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقتل 32 شخصا من 3 من الحراس و29 سجينا جراء التمرد الذى حدث يوم 20 مايو الماضى فى مركز إصلاح يقع فى ضواحى العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، وينفذ فيه عقوباتهم أشخاص مدانون بتهمة انتمائهم إلى تنظيم "داعش".

 

وقالت وزارة العدل الطاجيكستانية إن 30 من "الدواعش" المسجونين هم الذين يقفون وراء هذه الأحداث الدامية، وشرحت الوزارة أن عددا من المهاجمين تسلحوا بأسلحة بيضاء وقتلوا ثلاثة من ضباط الحراسة وخمسة من السجناء الآخرين ،وتابعة أن عملية قوات الأمن أسفرت عن "تحييد" 24 من أفراد المجموعة والقبض على 32 آخرين.


داعش

طاجيستان

الإرهاب

سجن طاجيستان

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