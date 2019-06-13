خبراء اقتصاد يحذرون من "انتقام" أمريكى بعد الهجوم على ناقلتى نفط بخليج عمان

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلا عن خبراء، إن المستثمرين الماليين حول العالم يراقبون عن كثب التطورات فى الشرق الأوسط بعد انفجار ناقلتى نفط فى خليج عمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن البورصات فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط قد انخفضت اليوم، فالمستثمرون يبيعون أسهم خوفا من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذر ميهير كاباديا، رئيس مجلس إدارة مجموعة صن جلوبال للاستثمارات، من أن أى انتقام أمريكى من الهجوم يمكن أن يهز الأسواق ويؤدى إلى ارتفاع شديد فى أسعار النفط.

وأوضح الخبير لاقتصادى أن التوترات فى الشرق الأوسط زادت بعد انسحاب ترامب من الاتفاق الإيرانى العام الماضى، وسيؤثر هذا بالتأكيد على أسعار النفط فى الأيام المقبلة فى ظل هذه التطورات.

وقال إنه على الرغم من أن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون قد اتهم إيران بالقيام بحادث مماثل من قبل، إلا أن طهران نأت بنفسها عن هجمات اليوم. ومن هذا المنطلق، فإن القلق الأكبر سيكون من رد فعل انتقامى يمكن يجعل الأسواق هشة فى هذا الوقت، مع احتمال مواجهة إيران لعقوبات أشد ستؤثر بدورها على إنتاجها واقتصادها النفطى إذا تبين إدانتها.

من جانبه، قال كاليين بيرش، الخبير الاقتصادى بوحدة استخبارات الإيكونوميست، إنه لا يزال غير واضح الأطراف التى تقف وراء الهجمات فى خليج عمان. وتوقع أن تواصل السلطات الإيرانية نفى مسئوليتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الوكلاء. ونظرا لغياب المعلومات، فهناك مخاطر أن تفسر الحكومة الأمريكية الهجمات على أنها علامة ممكنة على العدوان الإيرانى فى المنطقة.