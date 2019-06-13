سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 01:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لأن سعر البرميل مازال في مستوى الستينات..

خبراء: ارتفاعات أسعار النفط اليوم ليس لها تأثير على مصر

الخميس، 13 يونيو 2019 01:27 م
خبراء: ارتفاعات أسعار النفط اليوم ليس لها تأثير على مصر حقل غاز _ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم نتيجية تعرض ناقلتي نفط لأضرار جراء حادث في بحر عمان، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع خام برنت العالمي بنسبة وصلت إلى 3 %، بمعدل ارتفاع بلغ  1.80 سنت ليسجل 61.82 دولارا للبرميل، كما سجل  النفط الأميركي  52.59 دولارا للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ  2.8 % حيث قدر الارتفاع ب  1.45% بعد  تلك الحادث.

وقال خبراء ومتخصصين في أسواق النفط، أن تلك الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم، ليس لها تأثير على دعم أسعار النفط في مصر، حيث حددت الموازنه العامة للدولة، سعر برميل النفط  بـ 70 دولار للبرميل، لافتا إلى أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم مازالت في مستوى الستينات وهي ارتفاعات  ليست بالكبيرة.

وأضاف الخبراء والمتخصصون، أن مصر لديها مجموعة من التعاقدات لشراء النفط من الخارج منها تعاقدات مع المملكة العربية السعودية والكويت والعراق.

وتابع  الخبراء والمتخصصون لـ"اليوم السابع"، أن أسواق النفط شديدة الحساسية لأى أحداث أو تواترات سياسية قد تتسبب في خفض الإمدادات، موضحا أن أسعار النفط مازالت متماسكة.

وأشار المتخصصون، أن انه كلما ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى الـ 70 دولار للبرميل كلما قل مستوى دعم المواد البترولية وذلك بسبب الاستيراد من الخارج.

وكانت ناقلتي نفط قد تعرضت في خليج عمان حيث أصيبت أحد إحدى الناقلتين بصاروخ طوربيد وترفع إحدى الناقلتين علم جزر مارشال والثانية ترفع علم بنما.

وتشهد أسواق النفط العالمية حالة من القلق والخوف من تأخر الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط، فى ظل التهديد المتزايد للشحنات في هذه بسبب التوترات الجيوسياسية في تلك المنطقة وما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الخبراء والمتخصصون، أنه طبقا لكل الاستعدادات التي أخذتها الحكومة علي عاتقها حتي تحمي الموازنة العامة من تقلبات أسعار البرميل التي عصفت كثيرا بالموازنات السابقة لذا أمنت الحكومة ذلك بالتعاقدات الآجلة والتي لجأت إليه القيادة السياسية مؤخرا لاستيراد النفط الخام وزيادة قدرات كامل مصانع التكرير المصرية لزيادة تصنيع الوقود محليا وكذلك التعاقدات مع دولة العراق لاستيراد 12 مليون برميل سنويا وهى تعاقدات تبدأ فى بداية الموازنة وتسمى تعاقدات أجلة لحماية الموازنة من العجز وكذلك تعاقدات أرامكو السعودية لاستيراد الوقود بنسبة 25%من الاستهلاك وهي أيضا تعاقدات طويلة الأجل حتي 2023  بموجبها أيضا تحمي الموازنة من العجز .


النفط

أسعار النفط

النفط اليوم

ارتفاع أسعار النفط

عمان

ناقلات النفط

أسعار النفط اليوم

مصر

الموازنه العامة للدوله

سعر برميل النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"ناقلات النفط" الكويتية: ناقلاتنا تسير بشكل طبيعى ومستعدون لأى طارئ

الخميس، 13 يونيو 2019 01:05 م

وكالة إيطالية تشيد بارتفاع إنتاج مصر من "النفط المكافئ" لـ1.9 مليون برميل

الخميس، 13 يونيو 2019 01:05 م

حسن روحانى: اليابان تريد مواصلة شراء النفط الإيرانى

الخميس، 13 يونيو 2019 12:30 م

فزع عالمى بعد انفجار ناقلتى نفط فى خليج عمان.. البحرية البريطانية: كنا على علم بالحادث.. والأسطول الأمريكى: تلقينا ندائى استغاثة وقدمنا المساعدة.. وزير يابانى: تلقيت تقريرا بالهجوم.. والنفط يرتفع لـ62 دولارا

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 م

وزير الطاقة: قازاخستان تدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

الخميس، 13 يونيو 2019 10:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة