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حملات لرفع الإشغالات بالمقطم والساحل والبساتين وباب الشعرية

الخميس، 13 يونيو 2019 02:20 م
حملات لرفع الإشغالات بالمقطم والساحل والبساتين وباب الشعرية حملة لرفع الإشغالات بباب الشعرية
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية لحى المقطم حملة لإزالة تعــدى على خط التنظيـم بمبانى مخالفة بشارع المساكن أمام موقف وتم تنفيذ حملة نظـافة ورفع المخلفات من شوارع أحمد فؤاد نجم، مدخل الأسمرات، وصبحى حسين، أمام مساكن القاهرة، ومساكن الجيزة، ومنزل السبعين فدان، والهضبة الوسطى، ومدخل الدائرى وشارع 9 بالتنسيق مع هيئة النظافة .
 
وفى السياق نفذ حى البستاستين تحت أشراف اللواء محمود ضياء، رئيس الحى، حملة لإيقاف أعمال مخالفة للقطعة رقم 9118 مجاورة 9 بالمعـراج وإصلاح ماسورة مياة أمام عمارة رقم 19/ 20 ببيتشو وإصلاح ماسورة للصرف الصحى أمام عمارة 220 بصقر قريش 35 عمارات الشركة الكويتية بالإضافـة إلى تنففيذ حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة بشارع الضغط العـالى بالشطر الثالث شارع السعادة بالمعراج والشارع الغربى - بيتشو - الخمسين.
 
كما نفذ حى باب الشعرية برئاسة اللواء ماهر كامل هاشم، حملة لرفع جميع الإشغالات بشارع بورسعيد وشارع الجيش والبنهاوى حيث شدد على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بعدم تواجد أى إشغالات او تعديات على نهر الطريق.
 
كما نفذ حى الساحل برئاسة الدكتور مجدى شريف، حملة لرفع كفاءة الإنارة بشارع سعد سليم فى الاتجاه القادم من نفق عبود للسيارات حتى شارع شبرا وذلك بمعرفة إدارة الإنارة بالحى بقيادة مهندس عبد المنعم وعمال وفنيين الإدارة.
 
حملات بأحياء القاهرة للنظافة والاشغالات والمبانى المخالفة (2)
حملات بأحياء القاهرة للنظافة والاشغالات والمبانى المخالفة 

حملات بأحياء القاهرة للنظافة والاشغالات والمبانى المخالفة (3)
حملات بأحياء القاهرة للنظافة والاشغالات والمبانى المخالفة 

حملات بأحياء القاهرة للنظافة والاشغالات والمبانى المخالفة (4)
حملات بأحياء القاهرة للنظافة والاشغالات والمبانى المخالفة 

حملات بأحياء القاهرة للنظافة والاشغالات والمبانى المخالفة (1)
حملات بأحياء القاهرة للنظافة والاشغالات والمبانى المخالفة 

 


حملات الاشغالات

احياء القاهرة

تعديات الارصفة

انتشار القمامة

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