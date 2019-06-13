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حملات بيطرية على أسواق اللحوم لضبط المخالفين والحد من الذبح خارج المجزر

الخميس، 13 يونيو 2019 11:22 ص
حملات بيطرية على أسواق اللحوم لضبط المخالفين والحد من الذبح خارج المجزر لحوم - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تشديد وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وأسواق ومنافذ بيع وعرض اللحوم، للتأكيد على سلام المعروض وضبط المخالفين والحد من الذبح خارج المجازر.

 وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش عن اللحوم مستمرة بمختلف المحافظات وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغيير الإيجابى لسلوكيات الافراد فى إدراك دور الحكومة فى الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح التقرير، أن  الحملات تشمل  الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم فى الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.

وتابع التقرير، أن تنفيذ الإجراءات المتبعة والحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل  الحيوانى.


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المنتجات الغذائية

الخدمات البيطرية

محال اللحوم

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