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حماية النيل بالوجه القبلى تزيل ورد النيل من أمام قناطر أسيوط القديمة.. صور

الخميس، 13 يونيو 2019 11:30 ص
حماية النيل بالوجه القبلى تزيل ورد النيل من أمام قناطر أسيوط القديمة.. صور قناطر أسيوط القديمة
كتبت أسماء نصار

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انتهت الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلى من إزالة كميات كبيرة من ورد النيل والحشائش بأعمال التشغيل الذاتى من أمام قناطر أسيوط القديمة وبواباتها وبالبر الشرقى لنهر النيل بمدينة أسيوط،  فى إطار تكليفات وزارة الرى بتطهير كافة المجارى المائية من الحشائش وورد النيل، حيث تم وضع برامج للصيانة تشمل التخلص من الحشائش المائية حتى لا تستهلك المياه، وتصل الى جميع مستخدميها على الترع.

وتنفذ وزارة الرى مشروعات لتقليل الفجوة من المياه، مثل بناء القناطر وتأهيل الترع والمنشآت المائية، ففى العام السابق تم افتتاح قناطر أسيوط الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، و تنتج طاقة كهرومائية تقدر بـ 32 ميجا وات، وتخدم زمام مليون ونصف مليون فدان فى محافظات الصعيد، وتساعد على تحسين الحركة الملاحية فى نهر النيل، كما يوجد كوبرى لربط شرق وغرب النيل للمساعدة فى تسهيل الانتقال والتجارة الداخلية، وهناك أيضاً العديد من المشروعات مثل إنشاء محطات رفع للمياه فى جميع المحافظات التى تحتاج إلى أعمال رفع المياه.

يذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل حدد أولويات تنفيذ عقود إزالة الحشائش وورد النيل بالأخوار حول الجزر وبالمناطق الساخنة على طول مجرى النهر وفرعيه دمياط ورشيد للوصول إلى القطاعات المائية التى تضمن القدرة الاستيعابية للمياه وتأمين وصولها إلى كافة القطاعات المستخدمة للمياه .

 

 

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الوجه القبلى

ورد النيل

قناطر اسيوط القديمة

وزارة الرى

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