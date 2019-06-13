حسن روحانى: اليابان تريد مواصلة شراء النفط الإيرانى

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن بعد لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران يوم الأربعاء، إن اليابان تريد مواصلة شراء النفط الإيراني.

ولم يشر آبي إلى تعليق اليابان حاليا لمشتريات النفط الإيراني، لكنه ركز بدلا من ذلك على الحاجة إلى تجنب أي اشتباكات عارضة في المنطقة.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساهمة آبي في التعامل مع إيران وذلك خلال زيارته لليابان الشهر الماضي، ملقيا الضوء على ما وصفه "بالعلاقة الجيدة جدا" بين طوكيو وطهران.

واليابان حليف للولايات المتحدة ولديها أيضا علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران، ولذا فإنها في موقع متميز للقيام بوساطة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر بشدة بين واشنطن وطهران في الأسابيع القليلة الماضية بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 بهدف كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.