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حبس عامل بتهمة الإتجار فى مخدر البانجو بالمرج

الخميس، 13 يونيو 2019 11:00 م
حبس عامل بتهمة الإتجار فى مخدر البانجو بالمرج مخدرات،ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه فى بتجارة المواد المخدرة " البانجو "، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.
 
كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 2 كيلو بانجو، فى منطقة المرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
 
 
 
 
 
 
 

 


حبس مسجل خطر

تجارة المخدرات

مخدر البانجو

قسم المرج

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