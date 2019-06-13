سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 09:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس سائق توك توك وصديقه بتهمة سرقة حقيبة من سيدة فى حلوان

الخميس، 13 يونيو 2019 09:54 م
حبس سائق توك توك وصديقه بتهمة سرقة حقيبة من سيدة فى حلوان توك توك،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة حلوان بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف حقيبة يد من إحدى السيدات .  

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من إحدى السيدات "مقيمة بدائرة القسم"، بأنها حال إستقلالها مركبة "توك توك" من أمام أحد المولات بدائرة القسم "صحبة قائدها وآخر"، لتوصيلها لإحدى الشوارع بذات الدائرة، وفور وصولها قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى 4500 جنيه، وهاتف محمول، ومتعلقات شخصية) وفرا هاربين .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها عاطلان، سنى 18 ، 19 ، ومقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة البخارية (توك توك) والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها متعلقات المجنى عليها الشخصية بمكان إخفائها داخل أحد المدافن بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات والمتهمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


حلوان

نيابة حلوان

سائق توك توك يخطف حقيبة سيدة

قسم شرطة حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة