حبس سائق توك توك وصديقه بتهمة سرقة حقيبة من سيدة فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف حقيبة يد من إحدى السيدات .

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من إحدى السيدات "مقيمة بدائرة القسم"، بأنها حال إستقلالها مركبة "توك توك" من أمام أحد المولات بدائرة القسم "صحبة قائدها وآخر"، لتوصيلها لإحدى الشوارع بذات الدائرة، وفور وصولها قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى 4500 جنيه، وهاتف محمول، ومتعلقات شخصية) وفرا هاربين .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها عاطلان، سنى 18 ، 19 ، ومقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة البخارية (توك توك) والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها متعلقات المجنى عليها الشخصية بمكان إخفائها داخل أحد المدافن بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات والمتهمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.