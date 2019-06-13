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حبس خادمة بتهمة سرقة شقة مواطن فى النزهة

الخميس، 13 يونيو 2019 01:08 م
حبس خادمة بتهمة سرقة شقة مواطن فى النزهة محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمر معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شقة مواطن. 
 
البداية بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا  من مواطن  باكتشافه كسر باب الشرفة سكنه بالطابق الأول، وسرقة خزينة حديدية  "متوسطة الحجم" بداخلها مبلغ مالى (3500 جنيه - بعض الأوراق - 2 كاميرا مراقبة) من داخل الشقة سكنه. 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية 51 سنة "تعمل طرف المجنى عليه") ، ومقيمة بذات العنوان.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه ، وأقرت بقيامها بكسر باب الشرفة لإبعاد الشبهة عنها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات بغرفتها بالشقة محل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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