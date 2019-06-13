حبس المتهم بقتل ابنة زوجته بسبب تبولها فى بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل متهم بقتل ابنة زوجته بعدما تعدي عليها بالضرب، بسبب تبولها علي نفسها ببولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات أن المتهم تعدى على ابنة زوجته "نغم" 4 سنوات، بالضرب والتعذيب حتى فارقت الحياة، بسبب تبولها على نفسها في منطقة بولاق الدكرور.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم اتفق مع زوجته على تقديم بلاغ والإدعاء بأن ابنتها فارقت الحياة عقب سقوطها على سلم المنزل، إلا أنه بالكشف الطبي عليها تبين وجود شبهة جنائية.

أقرت الأم البالغة من العمر 30 سنة، بارتكاب زوجها الجريمة، أثناء معاقبته الطفلة، وأنها خشيت من المسائلة القانونية في حالة الإبلاغ عن الواقعة.