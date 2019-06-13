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جهاز تنمية مدينة السادات يشُن عدة حملات لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة

الخميس، 13 يونيو 2019 10:04 ص
جهاز تنمية مدينة السادات يشُن عدة حملات لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة إزالة إشغالات _ أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، وكذا متابعة أعمال تطويرطريق أبوبكر الصديق، وأعمال النظافة والزراعة، مؤكداً أنه لا تصالح في أية مخالفة أو تعد، وأن تلك الحملات ستستمر حتى القضاء على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: شملت الحملات إزالة الإشغالات ورفع كافة المخالفات الموجودة بشارع أبوبكر الصديق، سواء الإعلانات المخالفة، أو غيرها، كما تم إصدار تكليفات بإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالمدينة بأكملها، وخاصة المعلقة على أعمدة الإنارة، وكذا إزالة التعديات والإشغالات بدون تصالح، أمام الوحدات السكنية بالدور الأرضى، بالمنطقة السكنية الأولى "الجزء الاقتصادى"، والتى قام أصحابها بتسقيفها وضمها لتلك الوحدات.

وفي سياق متصل قال رئيس الجهاز، تواصل الشركة المسند إليها عملية رفع كفاءة وتطوير طريق أبوبكر الصديق، استكمال أعمال التطوير للطريق، ومتابعة سرعة إنجاز تلك الأعمال، للاستفادة من المحور المروري، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال الرصف، والذي من المتوقع استكمالها بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح رئيس الجهاز، شملت أعمال التطوير للمحور، الانتهاء من التوسعات، ونقل كافة المرافق المتعارضة مع تلك التوسعات، من شبكات مياه وصرف وكابلات الكهرباء، والتليفونات وغير ذلك، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بشبكات المياه، وجار العمل للانتهاء من المحور قبل مواعيد التسليم المقررة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم  تنفيذ أعمال قص النجيلة، وتهذيب الأسوار الشجرية، وإزالة التعديات من الباعة المفترشة للأرصفة، وإصدار تكليفات لإدارة التنمية، ومديرى الأحياء والنظافة والتجميل بجهاز المدينة، بسرعة إزالة الجراجات الموصلة بالأرصفة، والمسطحات الخضراء، والمُنفذة بواسطة الأهالى لركن سياراتهم، بما يضر بتلك المسطحات، ويتسبب فى تلف الأرصفة والبردورات.


وزاره الاسكان

اخبار وزارها لاسكان

ا لمدن الجديده

مدينه السادات

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