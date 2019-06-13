جهاز المشروعات ينظم معرضا لاصحاب المشاريع الصغيرة بقرية شرشابة بزفتى (صور)

الغربية – مصطفى عادل

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الغربية، معرضا بمركز شباب عبد الاحد جمال الدين، بقرية شرشابة التابعة لمركز زفتى، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع المتنوعه، ودعم للمنتج المصري.

وشارك فى المعرض عدد من اصحاب المشروعات الصغيرة فى كافة المجالات،من الحاصلين على خدمات من جهاز المشروعات، سواء دعم فني او تمويل.

وضم المعرض عرض منتجات غذائية وملابس أطفال وملابس حريمي ورجالي ومفروشات، وحقائب واحذيه، وشهد المعرض اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة.