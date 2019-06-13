جنرال أمريكى: داعش مازال يشكل تهديدا مثيرا للقلق لواشنطن فى أفغانستان

واشنطن(أ ش أ)

أكد قائد القوات المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط فرانك ماكنزى أن تنظيم داعش الإرهابى فى أفغانستان مازال يشكل تهديدا مثيرا للقلق للولايات المتحدة ،وقال " إن الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب لم تحد بعد من طموحات تنظيم داعش المتطرفة" .

وأضاف ماكنزى - فى تصريحات، أوردها راديو "سوا" الأمريكية اليوم الخميس، أن داعش الآن تحت ضغط عسكرى شديد يجعل من الصعب عليه مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية ، غير أنه أشار إلى أن التنظيم يحاول التوسع فى أفغانستان من خلال تجنيده لعناصر جديدة والتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.