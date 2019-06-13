جنرال أمريكى: داعش مازال يشكل تهديدا مثيرا للقلق لواشنطن فى أفغانستان

أكد قائد القوات المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط فرانك ماكنزى أن تنظيم داعش الإرهابى فى أفغانستان مازال يشكل تهديدا مثيرا للقلق للولايات المتحدة ،وقال " إن الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب لم تحد بعد من طموحات تنظيم داعش المتطرفة" .
وأضاف ماكنزى - فى تصريحات، أوردها راديو "سوا" الأمريكية اليوم الخميس، أن داعش الآن تحت ضغط عسكرى شديد يجعل من الصعب عليه مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية ، غير أنه أشار إلى أن التنظيم يحاول التوسع فى أفغانستان من خلال تجنيده لعناصر جديدة والتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
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