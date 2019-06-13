جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد كامل ، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة العميد محمد فوزى ، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة وتعديلاته.

حيث قامت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الأموال العامة بإستهداف مشمول الحاوية رقم GESU1204596 بوليصة رقم LCUDX 3190600285 قادمة من دبى والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن قطع (جنوط سيارات

وتم تشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة من الدكتور وجيه لطفى مدير إدار الحركة و كريم سعدون مأمور الحركة و سمير على بالأمن الجمركى وعبد الحميد فرج وأحمد طه وحمدى الجناينى ومصطفى شاهين بحضور المقدم أحمد مهران والمقدم سلامة عفيفي.

وبفتح الحاوية والمعاينة الفعلية تبين وجود 6 صندوق خشبى كبير الحجم بعدد 120 كرتونه بها كمية كبيرة من مستحضرات التجميل عبارة عن 220 عبوة شامبوهات سعات متنوعة و120 عبوة كرياتين و144عبوة زيت شعر و713 عبوة كريم كولاجين للبشرة و1500 عبوة ماسك وجه وقدم 84 عبوة مزيل عرق سعات واشكال مختلفة مناشئ ألمانيا وكوريا وبولند اوغيرها مخبأة أسفل كراتين جنوط سيارات.

قرر أحمد القرنشاوى ، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات المختصة ، تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الانصارى رئيس قطاع النظم والمشرف على المنطقه الشماليه والغربيه وهشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.