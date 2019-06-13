جامعة طنطا تنظم قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالى قرية حانوت بزفتى

الغربية – عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، قافلة طبية بيئية إرشادية شاملة إلى قرية حانوت التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، ضمت كافة التخصصات، بهدف تقديم التوعية البيئية وتوقيع الكشف الطبى على أهالى القرية والقرى المجاورة لها وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتعد هذه القافلة استكمالاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة زفتى ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا والهيئة العامة لتعليم الكبار.

تأتي هذه القافلة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور ومشاركة الدكتور أحمد ذكى الأستاذ المتفرغ بتربية طنطا والدكتورة سحر هزاع وكيل طب طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس ومدينة زفتى ومدير عام مشروعات البيئة بالجامعة الدكتور محمد غازي، وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية بالمجان.