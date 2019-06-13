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جامعة زويل تفتح أبوابها لاستقبال دفعات جديدة من خريجى الثانوية العامة

الخميس، 13 يونيو 2019 11:28 ص
جامعة زويل تفتح أبوابها لاستقبال دفعات جديدة من خريجى الثانوية العامة مدينة زويل - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة أو ما  يعادلها  للعام 2019 / 2020 .

وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامى للمدينة، إن المقر الرسمى لمدينة زويل الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة سوف يستقبل الراغبين من الطلاب وذويهم وذلك خلال الفترة من  15 يونيو وحتى 31 يوليو 2019 .

 وتتمثل معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل www.Zewailcity.edu.eg  فى أن يكون المتقدم حاصل على حد أدنى 90% في الثانويه العامة أو مايعادلها، وعليه اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وكذا المقابلة الشخصية، ثم اختبار اللغة الأنجليزية الخاص بتحديد المستوى.

 وتتميز الدراسة بالجامعة بتناولها أحدث ما وصل إليه العلم وتشمل تخصصات علوم وهندسة النانو، و العلوم الطبية الحيوية، هندسة الطاقة، وهندسة البيئة وهندسة الفضاء والاتصالات وفيزياء الأرض والكون.  

الجدير بالذكر أن مدينة زويل صاحبة الأسبقية في منح درجات بكالوريوس في مجالات حديثة متقدمة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وجميع الدرجات التي تمنحها  المدينة  معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات وتعترف بها النقابات المهنية، ومعدل توظيف الخريجين بعد أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج يتعدي 90%، و خريجو جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل أبهروا العالم حيث حققوا المركز الأول علي مستوي العالم فى اختبارات تحديد المستوى فى الدراسات العليا.

وتمكن الخريجون من الحصول علي منح دكتوراه كاملة فى كبرى الجامعات العالمية مثل MIT, Purdu, North Carolina, etc. وهو ما يعد سابقة أن يتم قبول الطلاب فى برامج الدكتوراه بعد البكالوريوس مباشرة دون الحاجة إلى دراسة أى مقرارت إضافية.


جامعة زويل

مدينة زويل

الثانوية العامة

قبول دفعة جديدة من الثانوية العامة

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