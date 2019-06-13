جامعة بنها الحكومية تنشئ فرع دولى بالعبور وتخطط للمنافسة بين الجامعات العربية

القليوبية إبراهيم سالم

بخطى ثابتة، تحاول جامعة بنها أن تلحق بركب التكنولوجيا والتطور من أجل المنافسة على الريادة بين الجامعات المصرية والعربية، منها الإنتهاء من فرع جديد لها لخدمة أبناء القاهرة الكبرى والمحافظات بمدينة العبور، لتبدأ بها الدراسة العام الجديد، وستكون مملوكة بالكامل لجامعة بنها الحكومية وغير هادفة للربح .





وبدأت حكاية جامعة بنها حين تم تخصيص أرض بمدينة العبور عام 2008 بقرار جمهوري على مساحة 92 فدان، ومنذ ذلك التوقت، تسعى الجامعة لتصبح من أفضل الجامعات على مستوي مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025، من خلال العمل وفق المعايير الدولية في التعليم ، إلى جانب العمل على إنشاء شراكات دولية مع الجامعات المتقدمة وفتح مجالات تعليمية جديدة متميزة وحدوث طفرة انشائية وزيادة الموارد الذاتية بالجامعة.





وفى منتصف فبراير للعام الجاري عقد اجتماع مجلس عمداء كليات الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة بفرع العبور لاطلاعهم ما تم استكماله من منشآت الجامعة ومناقشة استغلالها بالصورة المناسبة في أسرع وقت ممكن فى ضوء الموافقات علي انشاء كليات "الصيدلة والعلاج الطبيعي والتربية الرياضية بنات"، كما أنه تم الانتهاء من انشاء مبني إداري تعليمي، والانتهاء من إنشاء سور بطول 2800 متر، ويضم 8 بوابات يحيط بكامل أرض الجامعة، كما تم تفعيل دور لجنة المنشآت الجامعية وإنشاء لجنة أكاديمية لدراسة البدء في عدد من البرامج الدولية من خلال الشراكة والتوأمة مع عدد من الجامعات الدولية.





وفي هذا السياق قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من مبني إداري وتعليمي، على أن يتم خلال سبتمبر المقبل نقل مجموعة من البرامج من كليات الهندسة والزراعة والطب البيطري والتجارة، لفرع الجامعة بالعبور، على أن يستوعب فرع الجامعة العام الدراسي المقبل ما بين 500 إلى 600 طالب وطالبة، كما تم استكمال أعمال التجهيزات الخارجية والكهرباء وكل أعمال البنية التحتية.





وأضاف "السعيد"، أن تكنولوجيا المعلومات بالجامعة حاليا تعمل على الانتهاء من الإعدادات النهائية لعمل شبكة واي فاي لفرع الجامعة بالعبور أو فايبر للإنترنت، كما تقوم حاليا كلية الزراعة بجامعة بنها بعملية التشجير بفرع الجامعة بالعبور، كما تستكمل الإدارة الهندسية للقوات المسلحة مبني الكافتيريا والجراج الخاص بالسيارات وأماكن الطلاب، وخلال 3 شهور سيتم نقل مجموعة من البرامج الجديدة بمبني الإدارة.





وتابع رئيس جامعة بنها، أنه على المدي المتوسط أن الجامعة حاليا تعد الملف الخاص بها لإنشاء جامعة أهلية تكون تحت مسمي "جامعة العبور الأهلية" التابعة لجامعة بنها، وسيكون ضمن مساحة الأرض المخصصة للجامعة بمدينة العبور، ستضم هذه الجامعة كليات الهندسة التي تضم 7 برامج، وكلية الفنون والتصميم، وكلية إدارة الأعمال، وبعض البرامج الخاصة بالنانو تكنولوجي، كما ستضم أكبر مركز للبحث العلمي بشراكة مع الجامعات الصينية ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع الطرف الصيني.





ومن ناحيته قال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه جاري العمل على قدم وساق لاستكمال الأوراق الخاصة بإنشاء فرع الجامعة الأهلية بالعبور، وتشكيل مجموعة من اللجان للمتابعة والفحص، وخلال سنة ونصف سيتم البدء في أعمال الإنشاءات، تمهيدا لاستقبال الطلاب فور الانتهاء منها.

وأضاف "المغربي"، أن الجامعة قامت بعمل إعلان لمدير أكاديمي لجامعة بنها فرع العبور، وبناءا على هذا الإعلان تقدم 26 عضو هيئة تدريس، وسيتم اختيار واحد من خلال اللجنة المعنية لتولي إدارة فرع الجامعة بالعبور خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن الإعلان بتلك الوظيفة انتهي موعده رسميا الإثنين الماضي الموافق 10 يونيو الجاري، مشيرا إلي أنها تستهدف تقديم خدمة تعليمية وفقا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة ومن المقرر ان تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل.