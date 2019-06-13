جامعة أسيوط: فتح باب القبول للطلاب الجدد بالمجمع التعليمى التكنولوجى

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلنت جامعة أسيوط،فتح باب القبول للطلاب الجدد بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط "الأماني المصرى"، والتابع لصندوق تطوير التعليم ورئاسة مجلس الوزراء، للعام الدراسي 2019 / 2020 "بنين فقط"، علي أن يبدأ التقديم اعتباراً من الثلاثاء الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وحتي الخميس الموافق 4 / 7 / 2019، وذلك بمقر المجمع أمام بوابة كلية الهندسة، و تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة .

وقال الدكتور عادل عبده حسين مدير المجمع التكنولوجى المتكامل بجامعة أسيوط، أنه يشترط للتقديم للالتحاق بالمجمع ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2019 عن 18 سنة، وألا يقل المجموع الكلي عن 210 درجة في الشهادة الاعدادية كحد أدني، إلي جانب اجتياز اختبارات القدرات في "اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات _ IQ"، والمقابلات الشخصية للطلاب وأولياء الأمور والكشف الطبي للطالب في حال قبوله، وكذلك الحصول علي الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018/2019 ولا تُقبل شهادات قبل ذلك .

وأضاف مدير المجمع التكنولوجى المتكامل بجامعة أسيوط، أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن صور ضوئية من شهادة نجاح الشهادة الاعدادية وشهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وكذلك صورة ضوئية من بيان نجاح الشهادة الاعدادية معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، وعدد 2 صورة شخصية للطالب .