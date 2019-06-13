توقيع بروتوكول لتعميم الدفع الإلكترونى مع الوحدات الحكومية ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بروتوكول تعاون مع إبراهيم سرحان ، رئيس شركة إيفينانس الحكومية، لبدء تطبيق نظام الدفع الإلكتروني مع الوحدات الحكومي بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق منظومة بورسعيد المحافظة الرقمية الأولي في مصر خلال الشهر المقبل.

وأكد "الغضبان"، أن بورسعيد كعهدها تظل نموذج لبدء المشروعات التنموية الجديدة التي تنفذها الحكومة وتنطلق منها الي باقي المحافظات، مضيفا أن النظام الجديد يتيح فرصة تقديم الخدمات للمواطنين بكل شفافية ويسر ويقضي بشكل كبير علي الفساد الإداري بعد ابعاد العنصر البشري في أداء هذه الخدمات، وانه تم توقيع عقود تجهيز المواقع الحكومية والمخازن وغيرها لتتولي الشركة المنفذة بدء التطبيق في جميع المواقع، كما تم افتتاح مركز الدعم الإلكتروني أمام مسجد لطفي شبارة لمساعدة المواطنين وتقديم الخبرات لهم في كيفية التعامل بالنظام الجديد.

ومن جهته، أكد إبراهيم سرحان رئيس الشركة المنفذة، بأنه تم ربط بورسعيد بالشبكة الإلكترونية للحكومة المصرية كاول محافظة لتقديم الخدمات مع مختلف للمواطنين مع مختلف المصالح التابعة للوزارات، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل من خلال كارت ميزة الذكي لأداء التعاملات المالية من خلال بنك مصر والأهلي وماكينات الصرف الآلي atm، وبعدها سيتم التوسع لفتح التعامل مع جميع البنوك الحكومية والخاصة في النظام الجديد، ولن يكون هناك أى رسوم إضافية علي المواطن في أداء المعاملات المالية مع المصالح الحكومية، وتتحمل وزارة المالية هذه الرسوم باستثناء المعاملات التي يقوم بها المواطن من خلال التليفون المحمول في التعامل مع إدارات المحافظة، أو المرور والتموين وغيرها، وستكون رسوم رمزية وتم طرح 400 ألف كارت ذكي لأبناء بورسعيد للتعامل بها مع النظام الجديد.