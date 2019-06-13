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توريد 322 ألف طن قمح للصوامع وتحرير 49 محضرا تموينيا فى المنيا

الخميس، 13 يونيو 2019 01:14 م
توريد 322 ألف طن قمح للصوامع وتحرير 49 محضرا تموينيا فى المنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 322 الف و 166 طن و 657 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الخميس 13 يونيه الجارى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 154 الف و 46 طن 860 كيلو بالبنك الزراعى، 48 الف 45 طن و 934 كيلو بقطاع المطاحن، 107 الف 760 طن 643 كيلو بالقابضه للصوامع، 4 الاف 485 طن 20 كيلو بمصر العليا، 7 الاف 828 طن 200 كيلو لإحدى شركات المكرونة.

وأكد استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين فى كل لجنة.

وعلى جانب آخر، تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 49 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التى نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 25 محضرا للمخابز البلدية منها 19 محضر نقص وزن، و 6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و 12 محضرا لمحلات تجارية منها محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار و محضرا أخرا للذبح خارج السلخانة ومحضرين للإدارة بدون ترخيص و 3 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر و محضرين لسلع غذائية منتهية الصلاحية تم التحفظ عليها وإعدامها و3 محاضر مخالفة أخرى بالإضافة إلى 12 محضرا مخالفا فى مجال المواد البترولية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 

 


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