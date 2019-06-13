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توجيهات بإنهاء اللمسات النهائية لتطوير ستاد القاهرة استعدادا لبطولة أفريقيا

الخميس، 13 يونيو 2019 01:26 م
توجيهات بإنهاء اللمسات النهائية لتطوير ستاد القاهرة استعدادا لبطولة أفريقيا محيط استاد القاهرة
كتب على عبد الرحمن

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وجهت وزارة التنمية المحلية، الشركات العاملة فى أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة باستاد القاهرة الدولى، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى منطقة استاد القاهرة فى التوقيتات الزمنية المحددة.
 
جاء ذلك خلال متابعة اللمسات النهائية وأعمال التطوير الجارية فى ستاد القاهرة ، فى إطار متابعة استعدادات محافظة  القاهرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، ليكون فى أبهى صورة لضمان ظهور مصر بالصورة اللائقة والمشرفة أمام العالم باعتبار تلك البطولة تعد أضخم حدث رياضى على مستوى القارة الإفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة.
 
وكشفت المتابعة انتهاء أعمال تطوير المقصورة الرئيسية وصالة كبار الزوار، والمركز الاعلامى، والطريق الجديد المؤدي للاستاد، بالإضافة إلى أنه تم خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد، سيتم استخدامها فى الاستقبال والضيافة.
 
كما تم تغيير بوابة الاستاد البحرية، فيما تتم حالياً أعمال مراجعة شبكات البوابات الإلكترونية، والانتهاء من رفع كفاءة الإضاءة، مع تطوير شبكة الواى فاى داخل الاستاد، والمنطقة الاعلامية، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية . 
وشهدت أعمال التطوير أيضا نقل سور و بوابة ستاد القاهرة و الإنتهاء من الطريق الموازى لشارع صلاح سالم، ورصف للطرق المؤدية للاستاد ، وإنشاء طريق ربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.
 
 

ستاد القاهره

كأس الأمم الأفريقية 2019

كان

تطوير ستاد القاهره

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