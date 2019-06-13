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تنفيذ 4 آلاف شقة بمشروع جنة بمنطقة التوسعات بزايد ونسبة الإنجاز تخطت 80%

الخميس، 13 يونيو 2019 03:00 ص
تنفيذ 4 آلاف شقة بمشروع جنة بمنطقة التوسعات بزايد ونسبة الإنجاز تخطت 80% مشروع جنه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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كشف المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، نسب تنفيذ مشروع جنة بمنطقة التوسعات الجديدة داخل المدينة، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ نحو 4 آلاف شقة، بواقع 268 عمارة.

وأضاف المهندس أحد إبراهيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن متوسط نسبة التنفيذ تخطت الـ80 %، من الهيكل الخرسانى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية ديسمبر المقبل.

وحول المرافق، قال نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم البدء فى تنفيذ الطرق والمرافق الرئيسية لمنطقة التوسعات والثورة الخضراء، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل كامل منطقة التوسعات تصل تكلفتها الإجمالية لـ200 مليون جنيه.

وأكد المهنس أحمد إبراهيم، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرافق والبنية التحتية لمنطقة التوسعات فى شهر يوليو المقبل.

 


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