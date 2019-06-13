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تفاصيل تسمم 99 شخصا ووفاة طفلة إثر تناولهم "ترمس" فى عرس بأسيوط .. صور

الخميس، 13 يونيو 2019 12:43 م
تفاصيل تسمم 99 شخصا ووفاة طفلة إثر تناولهم "ترمس" فى عرس بأسيوط .. صور محافظ اسيوط يزور المصابين بحالة تسمم
أسيوط - محمود عجمى - هيثم البدرى

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أصيب 99 شخصا بحالة تسمم وتوفيت طفلة فى أسيوط، اليوم الخميس، إثر تناولهم طعاما فاسدا "ترمس" فى أحد الأفراح بقرية السراقنا التابعة لمركز ديروط.

 

محافظ اسيوط يزور المصابين بحالة تسمم (1)
محافظ اسيوط يزور المصابين بحالة تسمم
 

وزار اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مستشفى ديروط المركزى، للاطمئنان على حالة المصابين بالتسمم، رافقه خلال الجولة اللواء علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، وكان فى استقبالهم الدكتور رمضان محمد أحمد مدير المستشفى والدكتور راضى محمود عمر مدير الإدارة الصحية بديروط والدكتور محمد المصطفى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة وفريق من الطب الوقائي.

 

وأكد المحافظ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى والتأهب التام لاستقبال أية حالات أخرى مصدرًا توجيهاته بمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الأمر، مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى الوقوف بجوار أبنائها وتقديم كافة المساعدات الطبية المتاحة والممكنة لحين استقرار حالة المصابين الصحية.

 

وأوضح الدكتور محمد المصطفى، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، أنه تم أخذ عينات من المصابين والطعام وإرسالها للمعامل لتحليلها، لافتًا إلى أنه تم متابعة جميع الحالات وإعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى تماثلوا للشفاء وبعد الملاحظة والمتابعة تم خروج 47 حالة وما زالت 65 حالة تحت المتابعة والرعاية للتأكد من سلامتهم.

 

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط،  قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الشرطة، يفيد وصول نحو 100 حالة مصابة بتسمم غذائى إلى مستشفى ديروط المركزى.

وبالانتقال والتحرى، تبين أن المصابين جميعا كانوا فى عرس بمركز ديروط، وأنهم تناولوا "ترمس" كان يقدم للمعازيم، وبعدها أصيبوا جميعا بآلام فى البطن ومغص وقيئ، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى ديروط المركزى، وتم مثولهم للعلاج، وتعافى أكثر من 50 شخصا من بين المصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بوصول 112 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزى من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة فى أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقى الحالات وتلقيهم الاسعافات الأولية.

 

 
محافظ اسيوط يزور المصابين بحالة تسمم (2)
محافظ اسيوط يزور المصابين بحالة تسمم 

 

محافظ اسيوط يزور المصابين بحالة تسمم (3)
محافظ اسيوط يزور المصابين بحالة تسمم

 

محافظ اسيوط يزور المصابين بحالة تسمم (4)
محافظ اسيوط يزور المصابين بحالة تسمم 
 
تسمم (1)
 

تسمم (2)
 

تسمم (3)
 

تسمم (4)
 

تسمم (5)
 

تسمم (6)
 

تسمم (7)
 

تسمم (8)
 

تسمم (9)
 

تسمم (10)
 

تسمم (11)
 

 


ترمس

تسمم الترمس

محافظ اسيوط

الترمس فى اسيوط

حادث الترمس فى اسيوط

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