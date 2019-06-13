"تعليم الجيزة" تؤكد: تنسيق القبول بالثانوية العامة لن يزيد عن 210 درجات

أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه من المقرر أن يعتمد محافظ الجيزة خلال أيام تنسيق دخول الثانوى العام، لطلبة الشهادة الإعدادية.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، إن التنسيق هذا العام لن يزيد عن 210 درجات وفقًا لنسبة النجاح، والتى بلغت 81% هذا العام، مشيرًا إلى أنه جرى حساب عدد الطلبة التى تستوعبها المدارس، وبناءً على ذلك يتم وضع التنسيق.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019/2018 بنسبة نجاح 81.27%، ونتيجة الإعدادى المهنى 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5%، وبلغ عدد الأوائل 193 طالبًا وطالبة، حيث تقدم للامتحان 146437 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، نحج منهم 116239 طالبًا وطالبة.