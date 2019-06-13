"تعليم الأقصر": بحث استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، مع موجهى عموم المواد الدراسية وموجهى الأنشطة، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، فى اطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر للعام الدراسى الجديد 2019 / 2020، موجها بضرورة سرعة حل المشكلات الخاصة بالنقل والندب ووضع آلية واضحة وتنفيذ القرار 202، وأكد على أن التوقيع على نشرة النقل من اختصاص الموجه العام والتنسيق.