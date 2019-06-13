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"تعليم الأقصر": بحث استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس

الخميس، 13 يونيو 2019 09:51 م
"تعليم الأقصر": بحث استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس مدارس الاقصر" ارشيفية"
الأقصر – أحمد مرعى

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اجتمع الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، مع موجهى عموم المواد الدراسية وموجهى الأنشطة، لبحث الاستعداد للعام الدراسي  الجديد، فى اطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر للعام الدراسى الجديد 2019 / 2020، موجها بضرورة سرعة حل المشكلات الخاصة بالنقل والندب ووضع آلية واضحة وتنفيذ القرار 202، وأكد على أن التوقيع على نشرة النقل من اختصاص الموجه العام والتنسيق.
 
وأكد وكيل تعليم الأقصر، على أن تواجد التوجيه بداخل الفصول وعدم تواجدهم بمكتب مدير  المدرسة، وأشار إلى  ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بوضع حلول بديلة لسد العجز بالمدارس والعرض على وكيل الوزارة مع مراعاة الحالات الإنسانية، وطالب بتكثيف المتابعات على المدارس للوقوف على معوقات الاستعداد للعام الدراسي.
 
 
 
 

 


وزارة التربية والتعليم

تعليم الاقصر

العام الدراسي الجديد

سد عجز مدارس الاقصر

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