سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 12:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تعرف على مراحل تطور "الشلل الرعاش" من أخف الأشكال إلى تجمد الساقين

الخميس، 13 يونيو 2019 12:30 م
تعرف على مراحل تطور "الشلل الرعاش" من أخف الأشكال إلى تجمد الساقين شلل رعاش-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

"هزات شديدة وعدم الاتزان أو الاغماء المتكرر"، جميعها أعراض الإصابة بالشلل الرعاش وهو واحد من  أمراض الجهاز العصبى، وعبارة عن اضطراب فى المخ يؤثر على الحركة والمشى.

وحسب ما ذكره موقع  healthline فإن الشلل الرعاش يمر  بمراحل تطور مختلفة وهى:

شلل رعاش
شلل رعاش

 

المرحلة الأولى

وهى أخف شكل من أشكال الشلل الرعاش وفيها تكون الأعراض خفيفة مثل تغيير بسيط فى الحركة والمشى أو تعبيرات الوجه ويلاحظه المحيطين بالمريض، ولكن يستطيع المريض ممارسة حياته بشكل طبيعى.

المرحلة الثانية
 

وفى هذه المرحلة تظهر الأعراض مثل ارتعاش الجسم بشكل واضح مع تغيرات ملحوظة فى تعبيرات الوجه.

الشلل
الشلل

 

المرحلة الثالثة
 

وفى هذه المرحلة يتعرض المريض لفقدان الوعى والتوازن  وارتعاش الجسم بشكل كبير ، مما يؤثر على حياته اليومية وتعاملاته مع الآخرين.

المرحلة الرابعة
 

وهى من أصعب المراحل التى يمر بها المريض وفيها لا يستطيع التعايش بمفرده بسبب الاهتزاز الشديد وعدم القدرة على ممارسة الحياة.

المرحلة الخامسة
 

هى المرحلة الاكثر تقدما ، ويمكن أن تسبب تجمد الساقين عند الوقوف وهنا لا يستطيع المريض الحركة أو المشى، ويحتاج لكرسى متحرك.

 


شلل رعاش

الشلل

اغماء

عدم اتزان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة