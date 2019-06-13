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تعرف على كيفية استخراج بطاقة تأمين صحى للأرامل والمطلقات

الخميس، 13 يونيو 2019 03:00 ص
تعرف على كيفية استخراج بطاقة تأمين صحى للأرامل والمطلقات الدكتور محمود راشد مدير عيادات التامين الصحي بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قال  الدكتور محمود راشد مدير عيادات التامين الصحي  بشمال سيناء ، انه اصبح من حق المرأة المعيلة  متمثلة في الأرامل وزوجة السجين والانسة اكثر من 35  سنه ، والمطلقة استخراج بطاقة تأمين صحي، لافتا ان القانون جعل من حقهم استخراج بطاقة تأمين صحي .
 
والمستندات  المطلوبة لاستخراج بطاقة تأمين صحي لأول مرة لهم يتلخص في خطاب معتمد من التضامن الاجتماعى يؤكد صفة المرأة المعيلة وموضح بيه الدخل وهو المبلغ الذى تتقاضاه المرأة المعيلة من التضامن ،  بالنسبة للقطاع الحكومي  مطلوب استمارة حصر منتفعين . ت ص 101, معتمدة من جهة العمل ومختومة بخاتم شعار الجمهورية للحكومة وللشركة بالنسبة للقطاع العام ، و صورة من قرار التعيين أوكتابة ذلك فى استمارة الحصر مع ذكر رقم قرار التعيين وتاريخة .
 
و صورة من الكشف الطبي يتم بلجان التأمين الصحي .( لائق طبيا) ،  صورة شخصية، الرقم التأميني .
 
وبالنسبة للقطاع العام : 
 
- تطبيق نفس إجراءات القطاع الحكومي بجانب ختم استمارة حصر المنتفعين من التأمينات الاجتماعية , وذلك لإثبات سداد حصة  التامين الصحي . 
 وفئة العمالة المؤقتة :
 
- استمارة حصر منتفعين معتمدة من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الجمهورية .
 
- الكشف الطبي يتم بلجان التأمين الصحي  لائق طبيا .
 
- صورة من عقد العمل ويكون محدد به المدة المقررة للتعاقد مع العامل وصاحب العمل معتمد من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.
 
- مفردات المرتب معتمد من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.
- الرقم التأميني .
 
- صورة شخصية.
 
و بالنسبة للقطاع الخاص :     
               
- استمارة حصر منتفعين معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية ومن التأمينات الاجتماعية .
- الكشف الطبي(لائق طبياً).
 
- الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة .
 
- صورة شخصية  معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية .
 
و قال فتحي عثمان  مسؤل التثقيف والإعلام بمديرية صحة شمال سيناء ، ان التامين الصحي الشامل حلم اصبح  حقيقة وانه يجرى بالتنسيق مع كافة الجهات المجتمعية  إطلاق  حملات توعية المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الجديدة لتسليط الضوء على المزايا التي توفرها المنظومة، وآليات التنفيذ الميسرة التى تتبع لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها.
 

شمال سيناء

اخبار سيناء

التأمين الصحى

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