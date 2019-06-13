سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على تطورات جلسات محاكمة 16 متهما بـتنظيم "جبهة النصرة" × 11 معلومة

الخميس، 13 يونيو 2019 02:40 م
تعرف على تطورات جلسات محاكمة 16 متهما بـتنظيم "جبهة النصرة" × 11 معلومة المستشار سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوشكت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، على الانتهاء من فض الأحراز فى محاكمة المتهمين بقضية جبهة النصرة الإرهابية، وكشفت جلسات المحكامة العديد من المعلومات حول التنظيم منها:
 
1 ـ القضية تضم 16 متهما من بينهم 5 متهمين هروب و11 محبوس.
2 ـ المحكمة نظرت 3 جلسات فى الدعوى حتى الآن.
3 ـ تعذر حضور المتهمين فى جلسة 12 يونيه جعل المحكمة تؤجل القضية لجلسة 28 يوليو لحضور المتهمين.
4 ـ دفاع المتهمين تمسك بسماع أقوال جميع شهود الإثبات الوارد أسمائهم بأمر الإحالة.
5 ـ المحكمة انتدبت لجنة ثلاثية من الازهر والأوقاف والإفتاء لفحص المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهمين.
6 ـ أحراز المتهمين ضمت صور لأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.
7 ـ فيديوهات على استخدام السلاح وطرق فك وتركيب البندقية القناصة ضمن أحراز المتهمين.
8 ـ المحكمة عرضت ملف ورد من ضمن الاحراز يظهر مبايعة عناصر بيت المقدس لتنظيم القاعدة.
9 ـ ضمت أحراز المتهمين صور لأعلام تنظيم داعش الإرهابى.
10 ـ فيديوهات للإرهابى "عزام" أحد زعماء القاعدة ضن أحراز المتهمين.
11 ـ المتهمين انكروا التهم الموجهة إليهم فى أولى الجلسات والتى عقدت فى 25 مايو 2019.
  
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
 

جبهة النصرة

محاكمة عناصر جبهة النصرة

المستشار سعيد الشربينى

تنظيم داعش

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة