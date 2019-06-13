تعرف على تطورات جلسات محاكمة 16 متهما بـتنظيم "جبهة النصرة" × 11 معلومة

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، على الانتهاء من فض الأحراز فى محاكمة المتهمين بقضية جبهة النصرة الإرهابية، وكشفت جلسات المحكامة العديد من المعلومات حول التنظيم منها:

1 ـ القضية تضم 16 متهما من بينهم 5 متهمين هروب و11 محبوس.

2 ـ المحكمة نظرت 3 جلسات فى الدعوى حتى الآن.

3 ـ تعذر حضور المتهمين فى جلسة 12 يونيه جعل المحكمة تؤجل القضية لجلسة 28 يوليو لحضور المتهمين.

4 ـ دفاع المتهمين تمسك بسماع أقوال جميع شهود الإثبات الوارد أسمائهم بأمر الإحالة.

5 ـ المحكمة انتدبت لجنة ثلاثية من الازهر والأوقاف والإفتاء لفحص المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهمين.

6 ـ أحراز المتهمين ضمت صور لأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

7 ـ فيديوهات على استخدام السلاح وطرق فك وتركيب البندقية القناصة ضمن أحراز المتهمين.

8 ـ المحكمة عرضت ملف ورد من ضمن الاحراز يظهر مبايعة عناصر بيت المقدس لتنظيم القاعدة.

9 ـ ضمت أحراز المتهمين صور لأعلام تنظيم داعش الإرهابى.

10 ـ فيديوهات للإرهابى "عزام" أحد زعماء القاعدة ضن أحراز المتهمين.

11 ـ المتهمين انكروا التهم الموجهة إليهم فى أولى الجلسات والتى عقدت فى 25 مايو 2019.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.