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تعرف على أسماء المرشحين الـ7 فى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية غدا

الخميس، 13 يونيو 2019 04:30 م
تعرف على أسماء المرشحين الـ7 فى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية غدا نقابه المهندسين
الغربية - عادل ضرة

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تجرى صباح غدا الجمعة، انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، لاختيار نقيبا من بين 7 مرشحين على مقعد النقيب، بعد استقالة الدكتور محمد ضبعون نقيب المهندسين السابق.
 
وتجرى الانتخابات داخل نقابة المهندسين بالمحلة، والتي تضم المحلة وسمنود، وتم تخصيص صندوق اقتراع  للمحلة وصندوق أخر لسمنود، و 4 صناديق للادلاء بالأصوات بنقابة المهندسين بطنطا، تضم طنطا وزفتى والسنطة وبسيون وكفر الزيات.
 
حيث تقدم للترشيح على المنصب كل من "المهندس عادل عطية" رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عضو مجلس إدارة النقابة الحالي، و"المهندسة ايناس خاطر"، و "المهندس حسام طلعت" و "المهندس علاء فهمي" رئيس مركز ومدينة سمنود وقطور السابق، و "المهندس عبده الشناوى"، و"المهندس علي بسطويسي"، و"المهندس فتوح الورداني" لاختيار نقيبا للمهندسين بالغربية.
 
ويبلغ من لهم حق التصويت، 33 ألف و950 عضو جمعية عمومية ممن قاموا بسداد الاشتراكات، من إجمالي 37 ألف عضو جمعية عمومية مقيدين بكشوف النقابة.
 
 

نقيب المهندسين

انتخابات نقابه المهندسين

انتخابات المهندسين

محافظه الغربيه

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