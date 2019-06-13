سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 05:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فى القانون

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 ص
تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فى القانون محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحدد قانون الإجراءات الجنائية عددا من الحالات التى تقضى فيها المحاكم بانقضاء الدعوى، وأفرد القانون فصلا لتحديد نصوص المواد المتعلقة بانقضاء الدعوى.

وتنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وتنقضى فى مواد الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم التى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، ولا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سببا كان.

وبحسب نص قانون الإجراءات الجنائية "يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر، وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ونص القانون فى مواده على أنه "لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وأجاز القانون التصالح فى مواد المخالفات، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط، ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال 15 يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزارة العدل ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.


انقضاء الدعوى الجنائية

محكمة الجنايات

قانون الإجراءات الجنائية

حالات انقضاء الدعوى الجنائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النقض: لا يجوز طعن النيابة العامة فى الدعوى الجنائية التى تنقضى بالتصالح

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:44 م

تقرير فنى يؤكد عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى قضية التلاعب بالبورصة

السبت، 23 مارس 2019 03:13 م

بعد 12 عاماً من قرار وزير الاستثمار.. أخيراً البورصة تصدر قواعد عمل صانع السوق.. تحريك دعوى جنائية ضد مسئولى الشركات أو رصد مخالفات يحرمها من الاستفادة بالنشاط.. و250 ألف جنيه حد أدنى لصناعة السوق على السهم

الثلاثاء، 08 يناير 2019 10:30 ص

مجلس الدولة : التصالح في الدعاوى الجنائية لايعيد الموظف لعمله

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 05:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة