تسمم 100شخص وتماثل آخرين للشفاء بعد تناولهم ترمس فى عرس بأسيوط

أسيوط-هيثم البدري

أصيب 110 شخص بتسمم غذائى، نتيجة تناولهم ترمس في عرس بمركز ديروط، وتم نقل المصابين الى مستشفى ديروط المركزى .

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الشرطة، يفيد وصول نحو 100 حالة مصابة بتسمم غذائى الى مستشفى ديروط المركزى.

وبالإنتقال والتحري، تبين أن المصابين جميعا كانوا فى عرس بمركز ديروط، وأنهم تناولوا ترمس كان يقدم للمعازيم، وبعدها أصيبوا جميعا بآلام فى البطن ومغص وقيئ، وتم نقلهم جميعا الى مستشفى ديروط المركزى، وتم مثولهم للعلاج، وتعافى أكثر من 50 شخص من بين المصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.