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تركيا رافضة إنذارات أمريكا: لن نتراجع عن صفقة منظومة إس-400

الخميس، 13 يونيو 2019 03:20 م
تركيا رافضة إنذارات أمريكا: لن نتراجع عن صفقة منظومة إس-400 وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو
(رويترز)

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قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 رغم التحذيرات الأمريكية من أنها ستؤدى إلى استبعاد أنقرة من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة.

وثمة خلاف علني بين البلدين علانية منذ شهور بشأن شراء تركيا منظومة إس-400، فيما أصبح المصدر الرئيسي للتوتر بينهما.

وأرسل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان الأسبوع الماضي رسالة لنظيره التركي يحذر فيها من أنه سيجري استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 ما لم تغير خططها الخاصة بتجميع منظومة إس-400.

وفي أول رد علني تركي على الرسالة، قال جاويش أوغلو إنه لا يمكن لأحد توجيه إنذارات لأنقرة.

وأضاف "لن تتراجع تركيا عن قراراتها بمثل هذه الرسائل... اشترت تركيا إس-400 وستتسلمها وتنشرها (في أراضيها)".

ومنظومة إس-400 غير متوافقة مع أنظمة حلف شمال الأطلسي وتقول واشنطن إنها قد تشكل تهديدا لمقاتلاتها إف-35، التي تخطط تركيا أيضا لشرائها. واقترحت أنقرة أن يشكل البلدان العضوان في الحلف مجموعة عمل لتقييم تأثير منظومة إس-400.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، مجددا إن بلاده أتمت الصفقة مع روسيا وإنها ستتسلم المنظومة في يوليو. وذكر أن أنقرة سترد على استبعادها من برنامج إف-35 في كل المحافل.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة، وهو احتمال أثار قلق المستثمرين.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال إن أنقرة تُعد ردا على رسالة شاناهان وإنها سترسله إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وقالت روسيا إنها تعتزم تسليم تركيا منظومة الدفاع الصاروخي في يوليو.

 

تركيا

امريكا

روسيا

منظومة اس 400

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